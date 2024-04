Überflieger beim Frühjahrsmarkt in Buch

Ein historisches Karussell und das passende Pendant die Schiffschaukel erwiesen sich beim Frühjahrsmarkt in Buch am Sonntag als die echten Überflieger.

Ein historisches Karussell und das passende Pendant die Schiffschaukel erwiesen sich beim Frühjahrsmarkt in Buch am Sonntag als die echten Überflieger. Noch dazu bei freiem Eintritt, denn diesen hatte die Marktgemeinde spendiert. Rund 30 Stände waren im Bereich der Unteren Straße aufgestellt, je einer von Kindergarten, Musikkapelle und dem Fastnachtsverein Waldgrodda. Angebot und Wetter passten also, sodass sich zahlreiche Familien zum Marktbummel einfanden. Bürgermeister Markus Wöhrle freute sich über den Erfolg, denn für die Attraktionen gab es eine langwierige Anmeldefrist. Auch die Geschäftsleute kommen wohl auf ihre Kosten. Unter ihnen gibt es treue Händler wie Robert Schweller mit seinem Stand für Haushaltswaren, in denen sogar Noten als Ausstecherle zu entdecken waren.