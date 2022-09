Illertisser freuen sich über das Wiedersehen mit Freunden in Carnac

Lokal 112 Gäste aus Illertissen ziehen eine positive Zwischenbilanz zur schwäbisch-bayerischen Woche in der Partnerstadt Carnac. Es wurde aber auch getrauert.

Allein der erste Markttag in Carnac ist auf große Begeisterung gestoßen, bei den bretonischen Freunden wie aufseiten der 112 Gäste aus Illertissen. Corona-bedingt fiel vor zwei Jahren das Gegenstück zur schwäbisch-bayerischen Woche, die bretonische Woche in Illertissen, aus. Das Wiedersehen wird allerdings auch von Trauer begleitet.