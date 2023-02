Der Schultes muss in Ranzenburg das Rathaus räumen

Es hilft nichts: Auch Dietenheims Bürgermeister muss den Närrinnen und Narren in der Fasnet das Regiment überlassen.

Gegen zwei Ranzenburger Hexen hat auch ein waschechter "Haldagoale" keine Chance: Nach dem traditionellen Fasnetausgraben holten die Hexen den Ranzenburger Schultes per Leiter aus dem oberen Stock des Rathauses, und den Schlüssel dazu nahmen sie auch gleich mit. So blieb dem Bürgermeister Chrostopher Eh (Mitte), nur, sich in sein Schicksal zu ergeben und sich zur Bühne auf dem Marktplatz abführen zu lassen.

Dort wartete eine ebenso begeisterte wie zahlreiche Menge an Fasnetfeiernden und auf der Bühne nahmen Prinz Conne I. und Prinzessin Alicia I. mit ihrem kompletten Hofstaat den Schultes in Empfang. Dieser übergab in launigen Worten die Herrschaft über die Jubiläumsstadt an das Narrenvolk und verabschiedete sich nach der Proklamation des Prinzen in den wohlverdienten Urlaub. Danach wurde zunächst auf dem Marktplatz und anschließend in diversen Lokalitäten noch lange der Fasnet gehuldigt, weil ja schließlich für zwei ausgefallene Jahre nachgefeiert werden musste.