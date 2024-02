Die Stadt Dietenheim bereitet ein Quartiersprojekt für Senioren vor

Unter dem Titel "Gemeinsam Lebensqualität Gestalten" soll in Dietenheim mehr für Senioren getan werden. Der Hauptamtsleiter gibt einen Zwischenbericht.

Zum Quartiersprojekt „Gemeinsam Lebensqualität Gestalten (GLG)“, einem Projekt, das sich vor allem mit Anliegen für Seniorinnen und Senioren befasst, hat Hauptamtsleiter Dietmar Kögel jüngst im Dietenheimer Gemeinderat einen Bericht über die bisher erfolgten Beratungen erstattet. Im Rahmen eines „Bürgercafés“ wurde über das Vorhaben auch bereits im vergangenen November gesprochen. Demnach stehen folgende Themen zur konkreten Umsetzung an: Seniorenwegweiser, Ruhebänke, Ehrenamtsworkshop, Nahversorgung, Mobilität, Verkehrssicherheit und Seniorenwohnen. Andere Themen sollen in den Arbeitsgruppen weiterbearbeitet werden, so unter anderem Nachbarschaftshilfe, Pflege und Betreuung sowie Freizeitgestaltung.

Einige Themen sind personal- und kostenintensiv

Die weiteren Themen sind laut Sitzungsvorlage personal- und kostenintensiv und bedürften deshalb weiterer Beratungen. Mobilität, Bürger-Ruf-Taxi sowie die Beauftragung einer Person zur Koordination der Themen und Ehrenamtsworkshop lauten die Stichworte. Abschließend informierte Kögel, dass hierfür Finanzmittel freigegeben werden könnten. Die genannten Punkte würden derzeit für die Beratung und Beschlussfassung im Gemeinderat aufbereitet und dann vorgelegt. Die Verwaltung wurde beauftragt, das Projekt weiter zu verfolgen. (wis)