Dietenheim

vor 32 Min.

Dietenheim: Jetzt gibt es Tickets für die Johannespassion

Plus Der gebürtige Dietenheimer Profimusiker Benno Schachtner kehrt mit einer besonderen Aufführung von Bachs Johannespassion in seine Heimatstadt zurück. Was am 9. April noch auf dem Programm steht.

Von Wilhelm Schmid

In Dietenheim steht ein Konzertereignis bevor, das mit bestem Gewissen als einzigartig bezeichnet werden darf: Zum einen werden Mitwirkende auftreten, die schon eine ganze Reihe der großen Musikbühnen der Welt aus eigener Aufführungspraxis kennen und die nun auf Einladung von Benno Schachtner nach Dietenheim kommen, um dort mit der „Johannespassion“ von Johann Sebastian Bach eine der gehaltvollsten Interpretationen der Leidensgeschichte Jesu vorzutragen. Doch zum anderen erfährt das berühmte Werk in der Nachbarstadt Illertissens über die einzigartige Musik hinaus eine Ausweitung zum echten Gesamtkunstwerk.

