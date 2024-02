Der Ranzenburger Umzug setzt einen Höhepunkt in der Fasnet

Wie jedes Jahr ändert Dietenheim seinen Namen und richtet den wohl vielseitigsten Umzug in der Region aus. Über einen Tag mit klugen Gedanken und viel Humor.

Auch der sprichwörtliche "letzte Platz" war in der bestens passend dekorierten Dietenheimer Stadtpfarrkirche St. Martinus besetzt, als mit den brausenden Orgelklängen des "Ranzenburger Narrenmarsches" der ökumenische Fasnets-Gottesdienst am Sonntagmorgen eröffnet wurde. "Ein Jubeljahr liegt nun zurück – wir bring'n zu Gott, was uns geglückt". Dieses Motto hatten der evangelische Stadtpfarrer Thomas Breitkreuz und sein bei diesem Anlass zum ersten Male feiernder katholischer Amtsbruder Markus Schönfeld der im Karnevalskostüm oder Traditionshäs feiernden Gemeinde vorgegeben. Es war der Auftakt zu einem besonderes Fasnetstag.

In der Stadtpfarrkirche standen das vergangene Stadtjubiläum mit seinen Ereignissen, aber auch durchaus ernstes Gedenken und Beten angesichts der aktuellen Weltereignisse im Mittelpunkt der Lesungen, Lieder und Ansprachen. Deren Reihe hatte Stadt- und Elferrat Gerhard Herz mit seiner gewohnt treffenden und humorvollen Büttenrede eröffnet, und Stadtpfarrer Schönfeld traf in seiner Einstandspredigt gleich den richtigen Ton, als er den tieferen Sinn der Fasnet in Beziehung zum Christsein in der nicht immer lustigen Welt brachte.

Dietenheim ist eine Hochburg der Fasnet in der Region

Auch Lesung, Evangelium und die von Prinzenpaar mit Gefolge und Hästrägerinnen vorgetragenen Fürbitten nahmen auf diese Themen Bezug. Mitreißende Lieder des Jugendchores "Die Holys", Gemeindegesang – von Pfarrer Breitkreuz durch allerlei Aufforderungen zum Aufstehen und Hinsetzen gehörig in Schwung gebracht – und nicht zuletzt die von Trommelrhythmen untermalte und von Felix Wiederer meisterhaft interpretierte Orgelmusik bis hin zum abschließenden Radetzkymarsch hatten eine Atmosphäre geschaffen, die sicherlich allen Mitfeiernden in bester Erinnerung bleiben wird.

Und als ob Petrus ein Fasnetsfreund wäre, hatte sich der Regenhimmel schon nach dem Gottesdienst aufgehellt, sodass sogar die Sonne vorsichtig herauskam, als "Büttel" Carsten Baur kurz nach 14 Uhr mit dem Ranzenburger Umzug den wohl vielseitigsten seiner Art im weiten Umkreis nach alter Sitte mit der Glocke "ausschellte" und auf sein lautes "Narro!" ein vielhundertfaches "Ahoi!" zurückbekam.

In Ranzenburg treffen Karneval und oberschwäbische Fasnet aufeinander

Sage und schreibe acht große Musikgruppen, von klassischen Blaskapellen über Guggenmusiken bis zum Schalmeienkorps brachten mit flotter Marsch- und Stimmungsmusik das Publikum in Schwung, das dicht gedrängt am gesamten Zugweg in mehreren Reihen stand. Und die närrischen Tollitäten halten bestens zusammen: Nicht weniger als fünf Karnevalsvereine mit Prinzenpaar, Garden, Elferräten und allem, was dazu gehört, gaben den einheimischen Hoheiten, Prinzessin Anete I., Prinz Manu II. und den Kinderprinzessinnen Nora I. und Franzi II. die Ehre ihrer Teilnahme in Ranzenburg, das damit wiederum einen großartigen Höhepunkt in seiner rund 130-jährigen Fasnetstradition erlebte.

Auf der Ehrentribüne zwischen Kirchturm und Stadtcafé drängte sich kommunalpolitische Prominenz vom Gemeinderat bis zum Landtag. Hofmarschallin Melanie Reuter und Ehrenhofmarschall Alfred Ritter hatten ordentlich zu tun, um alle 65 gemeldeten Gruppen mit dem hauseigenen "Narro-Ahoi!" und den diversen Rufen der schwäbisch-alemannischen Hästräger-Zünfte vorzustellen. Denn darin liegt ja bekanntlich das Einzigartige der Ranzenburger Fasnet: Sowohl rheinischer Karneval als auch die oberschwäbischen Traditionsgruppen kommen zu ihrem Recht. Besonders die einheimischen Gruppen aus Ranzenburg und Ranzenweiler genossen ihre "Heimspiele" und dankten dem begeisterten Publikum wie ihre von auswärts gekommenen befreundeten Zünfte mit allerlei Vorführungen wie Pyramiden oder akrobatischen Drehfiguren.

Livemusik statt dröhnende Boxen: Das kommt bei Familien an

Dazwischen beeindruckten die Gardemädchen mit ihren Marschformationen. Die zahlreichen Kinder am Rand des Zugweges hatten buchstäblich alle Hände voll damit zu tun, die massenhaft geworfenen Süßigkeiten einzusammeln, sie schnell Mama oder Papa in die mitgebrachte Tasche zu stecken, um dann die Finger wieder freizuhaben, bis die nächste Hexe etwas zureichte oder von einem Prinzenwagen herunter ein erfreulicher Bonbonregen kam. "Richtiger" Regen war glücklicherweise nur einmal kurz zu spüren, und so darf man in Ranzenburg den 2024er-Umzug wieder als besonderen Höhepunkt in die angenehme Reihe der vielen Umzüge einreihen, die den Ort zu einer Hochburg der Fasnet machen.

Was darüber hinaus noch vielfach als angenehm empfunden wurde: Die andernorts in den vergangenen Jahren fast schon überhand nehmenden großen Faschingswagen mit ihren dröhnenden Lautsprecherboxen und ihren großenteils durstigen Besatzungen waren hier nicht vertreten, was vor allem Eltern mit kleinen Kindern dankbar registrierten, da somit kaum Gehörschäden zu befürchten waren. Umso mehr erfreute man sich an der Live-Musik, und so war nach gut zwei Stunden noch vielfach Gelegenheit geboten, auf dem Marktplatz, in der "Giaßabar" oder in der "Narrhalla" und anderen Lokalitäten weiterzufeiern.