Elchinger Prinzenpaar hat den Fasching sehr vermisst

Loréne I. und Benedikt I. sitzen in der Faschingssaison 2022 auf dem Oberelchinger Thron. Das Prinzenpaar hat sich beim Feiern kennengelernt.

Wie gefällt Ihnen Ihr Kostüm?



Prinzenpaar: Uns gefällt unser Kostüm sehr gut. Besonders toll finden wir, dass wir farblich so gut zu unserer Prinzengarde passen. Das Kleid, das ich als Prinzessin trage, ist durch den Ausschnitt vorne ganz besonders. Und der Hut vom Prinzen ist ebenfalls sehr schön und ein Hingucker.

Warum wollten Sie Prinz und Prinzessin werden?



Prinzenpaar: Wir kennen den Verein Greane Krapfa schon eine Weile. Sei es durch den Showtanz, das Männerballett, die Oberelchinger Bobbele oder die Guggen. Wir haben alle in unser Herz geschlossen und es ist für uns eine Ehre, die Garden auf ihren Auftritten zu begleiten.

Wie haben Sie sich kennengelernt?



Prinzenpaar: Kennengelernt haben wir uns – wie soll es auch anders sein – beim Feiern.

Wie fühlt es sich an, nach der Corona-Pandemie wieder Fasching feiern zu können?



Prinzenpaar: Es fühlt sich toll an. Alle sind total motiviert und in Feierlaune. Die Feste sind voller Energie. Wir haben es vermisst.

Haben Sie schon mal eine Kuttelmaß getrunken?



Prinzenpaar: Nein, was ist das?

Was war Ihr schönstes Faschingserlebnis?



Prinzenpaar: Als Prinzenpaar war das definitiv unsere Bekanntgabe. Wir haben uns umgedreht und durften in lauter freudige, jubelnde und strahlende Gesichter schauen. Das war sehr emotional und schön.

Haben Sie ein Ritual, das Sie vor jedem Auftritt praktizieren?



Prinzenpaar: Nein, aber uns gefällt die Idee. Da werden wir uns etwas überlegen.

Zur Person: Die Karnevalsgesellschaft Greane Krapfa Oberelchingen e. V. gibt es seit 1957. Prinzessin Loréne I. und Prinz Benedikt I. freuen sich auf die Faschingssaison 2022.