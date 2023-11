Greimeltshofen

Der zweite Weihnachtsmarkt in Greimeltshofen wird noch schöner

So stimmungsvoll wie im vergangenen Jahr soll es auch diesmal wieder in Greimeltshofen werden.

Von Claudia Bader

Eine ganze Großfamilie arbeitet seit Monaten an den Planungen. Am ersten Adventswochenende ist es wieder so weit.

Die Premiere im Jahr 2022 war ein voller Erfolg. Deshalb soll es auch heuer auf der „kleinen Farm" der Familie Kräusle am Ortsrand von Greimeltshofen wieder einen Weihnachtsmarkt geben. Er findet am Samstag, 2. Dezember, von 15 bis 21 Uhr und am Sonntag, 3. Dezember, von 12 bis 20 Uhr statt. „Heuer soll er noch ein Stück größer und schöner werden als im vergangenen Jahr", sagt Melanie Kräusle. Seit rund einem halben Jahr arbeite die gesamte Großfamilie gemeinsam an den Planungen und Vorbereitungen. Auf Initiative von Melanie und Svenja Kräusle haben im vergangenen Jahr rund 30 Ausstellerinnen und Ausstellern sowie Künstler aus einem breiten Umkreis, der sich vom Raum Günzburg und Ichenhausen bis ins Allgäu erstreckt, ein vielfältiges Sortiment angeboten. Das in einem mit viel Liebe zum Detail aufgebauten Budendorf am Ortsrand von Greimeltshofen präsentierte Angebot reichte von Krippen, Holzdekorationen und Lampen aus Altholz über Kinderbekleidung und eine Häkelvielfalt bis hin zu kreativen Betonarbeiten und vielem mehr. Das ist beim Weihnachtsmarkt in Greimeltshofen geboten „Heuer werden rund 50 Aussteller ein noch größeres Sortiment präsentieren", sagt Melanie Kräusle: „An beiden Tagen wird ein Künstler mit der Kettensäge eine Skulptur schnitzen, die zur Verlosung kommt." Ein Kässspätzlestand wird das reichhaltige kulinarische Angebot erweitern und eine örtliche Musikkapelle mit weihnachtlichen Melodien für den stimmungsvollen Rahmen sorgen. Auch für die kleinsten Besucherinnen und Besucher ist auf dem Gelände der Familie Kräusle einiges geboten. Sie können Kaninchen, Laufenten, Hühner und Shetlandponys beobachten und am Samstagabend auf die Ankunft von St. Nikolaus warten. Er wird um 17.30 Uhr mit seinem Knecht Ruprecht und einigen Engeln eintreffen. Der Eintritt zum Weihnachtsmarkt ist frei. Spenden werden gerne angenommen.

