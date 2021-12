Pfarreiengemeinschaft Altenstadt feiert den Advent der Lichter

Auch die Illereicher Kirche wurde im Rahmen der Aktion geschmückt.

Viele kleine Kerzen, verteilt im ganzen Kirchenrund, sowie eine große Lichterpyramide im Altarraum hüllten die Kirche Mariä-Himmelfahrt in Illereichen in ein stimmungsvolles Licht. Denn die Illereicher Kirche hatte an diesem Abend für die Aktion „ Advent der Lichter“ die Türen ihres Gotteshauses geöffnet. Gestaltet mit meditativer Musik, Texten oder Abendlob im Schein vieler Kerzen nahmen auch sechs weitere Kirchen der Pfarreiengemeinschaft Altenstadt an der Aktion teil. So gab es in den Orten Altenstadt, Kellmünz, Herrenstetten, Untereichen, Osterberg und Bergenstetten die Möglichkeit zum Ruhigwerden und zum Einstimmen auf das Weihnachtsfest. Die Aktion selbst, an der sich die Pfarreiengemeinschaft auch heuer wieder beteiligte, ist eine Initiative der Katholischen Landvolkbewegung in der Diözese Augsburg.