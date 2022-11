Geschichten aus der Geschichte: Österreichischer Hochadel an der Iller

Plus Ein prachtvoller Platz in Wien, ein tschechischer Außenminister und die Herrschaft Illereichen: Sie alle haben etwas gemeinsam.

Die Region an der Iller hat im Laufe ihrer Geschichte schon viele Herren und Herrschaften erlebt. Eine von ihnen hat dabei noch heute eine Verbindung nach Österreich – und natürlich spielt auch hier wieder wie so oft Napoleon Bonaparte eine Rolle.