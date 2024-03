Illertissen

18:00 Uhr

Grundschulkinder pflanzen in Illertisser Stadtteilen Bäume wie im Akkord

Bei der Pflanzaktion in Tiefenbach helfen die Kinder fleißig mit, was deutliche Spuren an ihrer Kleidung hinterlässt. Die Eltern waren vorgewarnt.

Von Regina Langhans

Mal diese Initiative, mal jenes Projekt: Bürgermeister Jürgen Eisen greift immer gerne zur Schaufel, wenn die Möglichkeit besteht, in Illertissen Bäume zu pflanzen. Er verbindet damit auch eine Idee: Da der eigene Garten für Familien nicht selbstverständlich ist und erst recht nicht das Erlebnis, beim Pflanzen eines Baumes dabei zu sein, will er nachhelfen. Um möglichst vielen Kindern diese Erfahrung in der Natur zu ermöglichen, sollen sich alle Grundschulen beim Anlegen von Streuobstwiesen in ihrem Stadtteil beteiligen können.

Die Bischof-Ulrich-Grundschule in Illertissen machte im vergangenen Jahr den Anfang beim Leader-Projekt "Umweltbildung anhand kommunaler 'Eh-da-Flächen'", bei dem Mittel für Streuobstwiesen gewährt werden. Das Konzept sieht vor, dass sich landwirtschaftlich ungenutzte Flächen, die "eh da" sind, ökologisch aufwerten lassen. So wurden 2023 auf der Lerchenwiese an der Südlichen Halde mit Unterstützung der Schulkinder alte Obstbaumsorten gepflanzt. Auch ein Umweltpavillon mit Informationen entstand dort.

