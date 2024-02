Illertisser Unternehmen Weh erweitert Produktpalette durch Zukauf

Das Illertisser Familienunternehmen Weh wächst. Durch einen Zukauf gibt es jetzt eine Verbindung nach Norderstedt. Welche Vorteile sich die Firma davon verspricht.

Seit mehr als 50 Jahren ist das Illertisser Unternehmen Weh regional und international bekannt für seine Expertise in Sachen Druck. Durch den Zukauf der Produktpalette der baromax GmbH aus Norderstedt in Schleswig-Holstein erweitert Weh seine Geschäftsfelder jetzt deutlich. Die Firma erreicht dadurch den Höchstdruckbereich bis 10.000 bar. "In wirtschaftlich herausfordernden Zeiten freut es uns besonders mit dieser Erweiterung unseres Portfolios ein positives Signal zu setzen", sagt Geschäftsführer Wolfgang Weh. Zumal die Übereinkunft mit dem Geschäftsführer von baromax Omar Hakam - im Wirtschaftsjargon Asset Deal genannt - eine Win-Win-Situation sei.

Hakam war auf der Suche nach einem Unternehmen, das die notwendige Expertise und Kapazitäten in Entwicklung und Vertrieb mitbringt, um seine Produkte zukunftsfähig in internationalen Märkten zu skalieren. Fündig wurde er im Illertal, bei Weh. "Die Produkte von baromax passen technisch zu uns. Es geht um Druck, Qualität und darum, Lösungen zu finden", sagt Anton Halbich, Geschäftsführer von Weh. In den nächsten Schritten gehe es darum, Märkte zu erschließen und weltweit Synergien zu heben. Hakam möchte sich wieder mehr auf sein Kerngeschäft im Bereich Medizintechnik als Geschäftsführer der MTM Medizin Technik Mauk GmbH fokussieren.

Die Firma Weh in Illertissen stellt Schnelladapter her

Im 51. Geschäftsjahr von Weh wird das Angebot des Familienunternehmens somit deutlich wachsen. Dies sei eine Bereicherung für die Bestandskunden von Weh, aber auch die bisherigen baromax-Käufer, heißt es in einer Pressemitteilung. „Weh kann meinen Kunden jetzt die Power liefern, die die Produkte verdient haben“, sagt Hakam. Er wird die nächsten Schritte der Markteinführung gemeinsam mit Weh koordinieren und dem Unternehmen als Berater zur Seite stehen.

Weh sieht sich seit mehr als 50 Jahren als Experte für sichere Verbindungen. Schnellverschlüsse mit dem "Weh-Spannzangensystem" waren der erste Produktbereich. Die Adapter bauen simpel und sekundenschnell eine druckdichte Verbindung auf. Seit mehr als 35 Jahren steht der Mittelständler zudem für alternative Betankungstechnik im Bereich Wasserstoff und Erdgas. In Illertissen gegründet, ist Weh mit mehr als 40 Vertriebs- und Handelspartnern international aktiv – nach eigenen Angaben in mehr als 60 Ländern. Von der ersten Idee über die Konstruktion und Produktion bis zum Versand und Service läuft alles am Standort Illertissen ab. (AZ)