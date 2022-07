Nach Dauerregen am Freitag: Live im Sperrbezirk startet pünktlich

Tagsüber hatte es nicht gut ausgesehen für den Start der Reihe in Illertissen. Doch zum Abend hin kam die Sonne heraus und The Bombs konnten auf die Bühne.

Die grauen Wolken und der Regen über Illertissen hatten nichts Gutes ahnen lassen. Doch Susanne Schewetzky wagte am Freitagvormittag eine mutige Prognose: "Es findet alles wie geplant statt", sagte die Organisatorin der Reihe "Live im Sperrbezirk". Und so war es dann auch: Der Regen hörte kurz vor 17 Uhr auf, die Wolken verschwanden, die Sonne kam heraus, und das Konzert von The Bombs konnte über die Bühne gehen. In den kommenden Wochen sind insgesamt 15 Konzerttermine mit regionalen Bands und Kapellen vorgesehen, so viele wie noch nie. Weiter geht es am Samstag, 2. Juli, mit der Sonic Boom Band. (rjk)