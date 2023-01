Neu in der IZ-Redaktion: Unsere Volontärin freut sich auf Tipps für die Region

Rosaria Kilian beginnt ihre Ausbildung in der Redaktion der Illertisser Zeitung. Sie ist neugierig auf die Region und möchte Land und Leute gerne kennenlernen.

Jedes Jahr gibt es einen personellen Wechsel bei der Illertisser Zeitung: Neue Volontärinnen und Volontäre starten ihre journalistische Ausbildung in der Lokalredaktion. Auf Laura Mielke, die nach einem Jahr in Illertissen den zweiten Teil ihrer Volontärszeit an verschiedenen Stationen in den Mantelressorts unserer Redaktion absolviert, folgt Rosaria Kilian. Unsere neue Kollegin stellt sich an dieser Stelle vor – und freut sich auf Tipps für Geschichten aus der IZ-Region.

Hallo liebe Leserinnen und Leser,

einer meiner liebsten Aspekte am Beruf der Journalistin ist es, immer neue Menschen und Orte kennenzulernen. Diese Einstellung hat mich in Deutschland schon viel herumgebracht. Gleich nach dem Abitur zog es mich aus dem Münchner Umland nach Hamburg, wo ich mich zur Musicaldarstellerin ausbilden ließ und währenddessen die hanseatische Kühle lieben lernte. Die letzten Jahre habe ich im Rheinland gelebt, Politikwissenschaft studiert und für die Menschen in Köln und Umgebung Fernsehen gemacht. Neue Städte, neue Menschen, andere Mentalitäten – das alles interessiert mich sehr.

Seit Anfang des Jahres mache ich in meiner Geburtsstadt Augsburg die Ausbildung an der Günter-Holland-Journalistenschule. Den ersten Teil der Ausbildung verbringen wir Volontärinnen und Volontäre immer in einer der Lokalredaktionen im ganzen Verbreitungsgebiet der AZ. Ich freue mich sehr, hier in Illertissen noch einmal einen neuen Teil des Landes zu entdecken.

Da kommen Sie ins Spiel: Welche Orte, Vereine oder Besonderheiten aus der Region muss ich unbedingt kennenlernen? Was wollen Sie mir zeigen? Worüber soll ich berichten?

Schicken Sie uns Ihre Vorschläge gerne per E-Mail an redaktion@illertisser-zeitung.de – ich bin gespannt, was es hier im Raum Illlertissen und Babenhausen alles zu entdecken gibt. (AZ)