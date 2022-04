Illertissen

vor 51 Min.

Osterkonzert in Illertissen: Strahlender Auftritt der Stadtkapelle

Plus Die Stadtkapelle Illertissen verwandelt die Vöhlinhalle in einen Klangtempel. 60 Mitwirkende, darunter allein sechs Schlagwerker, begeistern das Publikum.

Von Regina Langhans

Wenn es gilt, die Vöhlinhalle in Illertissens größten Konzertsaal zu verwandeln, dann ist die Stadtkapelle am Zug, bildlich und im übertragenen Sinne. Etwa mit den Posaunen des preisgekrönten Trios Benjamin Desef, Dario Glanz und Johannes Schlosser. Oder am Schlagwerk mit heimischen Größen wie Manuel Gira, Jakob Gschwind, Florentine Hahn, Julia Heise, Simon Staiger und Oliver Stahl, die zusammen an doppelt so vielen Perkussionsinstrumenten fürs exakte Einhalten von Tempo und Takt sorgten, wie es Dirigent Stefan Tarkövi den 60 Auftretenden der Stadtkapelle Illertissen vorgab. Beim traditionellen Osterkonzert führte Wilhelm Schmid kenntnisreich durchs Programm.

