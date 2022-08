Illertissen

Umfrage: Verfolgen Sie die European Championships?

Lokal Seit Donnerstag laufen in München die Wettbewerbe der European Championships. Auch in Illertissen freuen sich die Sportfans über das Ereignis.

Von Regina Langhans

Derzeit laufen die European Championships im Olympiastadion in München, bei denen Europameisterschaften in neun Sportarten ausgetragen werden. Bei Fans werden da Erinnerungen an die Olympischen Spiele 1972 wach, auch bei der Illertisserin Elisabeth Dilger, die als Volunteer mithilft und schon Olympia-Hostess war. Andere sind einfach begeistert vom sportlichen Ereignis. In unserer Umfrage in Illertissen wollten wir von Passantinnen und Passanten wissen: Sehen Sie sich die Übertragungen aus München an?

