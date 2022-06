Illertissen

11:30 Uhr

Umfrage: Wo gehen Sie im Sommer am liebsten schwimmen?

Auf ins kühle Nass. Wir haben in Illertissen gefragt: "Wo baden Sie am liebsten?"

Lokal Bei dem schönen Wetter bekommen viele wieder Lust zu plantschen. Wo sie das am liebsten tun, haben uns Passantinnen und Passanten in Illertissen verraten.

Von Regina Langhans

Endlich Sommer, Sonne, Hitze und Erfrischung im kühlen Nass: Die Saison hat begonnen. An Freibädern, Baggerseen, Gewässern oder Naherholungszentren hat die Region eine Menge zu bieten, sodass ein jeder zu seinem Badevergnügen kommen kann. In unserer Umfrage in Illertissen wollten wir von den Passantinnen und Passanten wissen: Wo gehen Sie im Sommer am liebsten zum Baden?

