Zwei regionale Comedians bringen Illertissen im Juni zu lachen

David Berlinghof und Jakob Wunder machen beide Kabarett, der eine eher musikalisch, der andere schwäbisch. Beide treten bald in Illertissen auf.

Es wird launig in der Illertisser Schranne – ein ganzes Wochenende vollgepackt mit Kabarett. Die Stadt holt für den 17. und 18. Juni zwei Comedians auf die Bühne, die beweisen, dass Humor in unserer Region verwurzelt ist. David Berlinghof ist in lllertissen geboren, Jakob Wunder (alias Otmar Walcher) lebt in Bellenberg.

Der gebürtige Illertisser David Berlinghof macht Musikkabarett

Musikalisch wird es am Freitag, 17. Juni, mit David Berlinghofs Programm „Nix Bsondrs! Ein Gegenentwurf zur Hochkultur“. Es geht um das Besondere im Menschen, um das, was ihn ausmacht. Vergleicht man ihn nämlich mit den (anderen) Tieren, so muss man gar nicht lange suchen, bis man feststellt, wie unglaublich lustig er ist, dieser Mensch. Mit diesen Worten wird die Veranstaltung von der Stadt angekündigt. Der Mensch habe keine Zeit, er schäme sich und er schäme sich nicht, er drücke Knöpfe und verknüpfe, er habe keine Zeit. Verschiedene Betrachtungsweisen in Monologen und Liedern unterstreichen, dass die Besonderheit des Menschen allerhöchstens geringfügig von der Hochkultur abhängt und doch ist es häufig die Hochkultur, die das Besondere besonders schön offenbart.

David Berlinghof, geboren an Neujahr 1991 in Illertissen, ist Musiker und Kabarettist. Kindheit und Jugend verbrachte er im Süden, dann zog es ihn für etwa fünf Jahre nach Thüringen, wo er in Weimar Musik studierte. Dort faszinierten ihn hauptsächlich die Kontraste zwischen Klassikstiftung und Rostbratbude, zwischen Goethe vor dem Deutschen Nationaltheater und Gerda aus Buslinie 2 – und das auf engstem Raum. Nicht zuletzt deswegen verabschiedete er sich aus Weimar mit seinem Abschlusskonzert, das bereits den Titel „Nix Bsondrs! Ein Gegenentwurf zur Hochkultur“ trug. Seit Februar 2020 lebt und arbeitet Berlinghof im Unterallgäu als (wartender) Kabarettist, Musiklehrer und Klangkünstler.

Jakob Wunder ruft zur "Revolution" auf

Eine schwäbische Revolution will Kabarettist Jakob Wunder am Samstag, 18. Juni dann in der Schranne anstoßen. Sein Programm trägt den Titel "Die Revolution". Der Comedian, der auch durch seine Auftritte in der Faschingssendung „Schwaben-Weiß-Blau" bekannt ist, führt die Zuschauer durch die alltäglichen Kuriositäten gepaart mit dem ganz besonderen Charme eines schwäbischen Bruddlers nämlich „Ehrlich-Schwäbisch-Direkt“. So direkt, dass es manchmal wehtut.

Dabei nimmt Jakob Wunder, der im richtigen Leben Otmar Walcher heißt und aus Bellenberg stammt, alles und jeden auf die Schippe und lässt dabei auch sich selbst nicht aus. Es sind Geschichten und Erlebnisse des täglichen Lebens. Die altersbedingten Änderungen der Paarbeziehung werden von ihm ebenso beleuchtet wie das Weltklima. Warum kühlt das eine langsam ab, während das andere stetig ansteigt? Und was kann man dagegen tun? In seinem Drang nach Aufklärung und Freiheit lässt er sich auch nicht durch eine immer weiter um sich greifende Reglementierungswut bremsen und ruft deshalb zur „Revolution“ auf... eine Revolution des hintersinnigen Humors gepaart mit grobem Unfug. (AZ)

Info: Die Auftritte beginnen jeweils um 19.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf bei "Scharfe Spitzen" am Marktplatz. Die Telefonnummer lautet 07303/901605, die E-Mail-Adresse mail@scharfe-spitzen.de).