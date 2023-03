Festakt 50 Jahre IGV: "Gutes Beispiel für interkommunale Zusammenarbeit"

Plus Das Illertal-Gymnasium Vöhringen feiert mit vielen Gästen seinen 50. Geburtstag. Der Landrat und Sendens Bürgermeisterin fühlen sich dort wie Zuhause.

Wenn die Aussage "das IGV ist die schönste Schule der Welt" des ehemaligen Schulleiters Ralf Schabel vom jetzigen Neuntklässler Alexander Vasiljev bei der Jubiläumsfeier zitiert wird, dann muss etwas dran sein an diesem Superlativ. Erfährt dann die große Gästeschar auch noch von Ministerialdirigent Martin Wunsch aus dem Kultusministerium gleichlautende Anerkennung, kommt Freude auf.

Der Festakt zum 50-jährigen Bestehen des Illertal-Gymnasiums Vöhringen ist am Donnerstagabend zu einer fröhlichen Jubiläumsparty geworden, so wie es sich Schulleiterin Regina Beutler gewünscht hatte. Sie selbst offenbarte herzerfrischende Offenheit mit dem Bekenntnis, dass man sich auch als Deutschlehrerin mit dem Schreiben von Reden schwertun könne. Aber selbst der wohl nicht ernst gemeinte Ausflug ins Internet brachte nicht die gewünschte Wirkung, wie sie humorvoll schilderte. Sie verließ sich lieber auf sich selbst und auf ihre Willkommens- und Dankesworte, die herzlich ausfielen.

Der Landrat wünschte sich wieder mehr Wertschätzung für die Lehrkräfte

Landrat Thorsten Freudenberger, einst selbst Schüler des IGV, war sich mit Sendens Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf einig, dass das Betreten der Schule sich wie "ein nach Hause kommen" anfühlt. Freudenberger ging kurz auf die nicht ganz einfache Entstehungsgeschichte des Gymnasiums ein und wie die Hilfestellung von Altlandrat Erich Josef Geßner als ehemaliger Bürgermeister mit dem Satz "eine Schule für zwei Städte" die Probleme aus der Welt geschafft hatte. Dass die Vermittlung von Werten und Herzensbildung am IGV einen hohen Stellenwert habe, sei gerade in der heutigen Zeit, in der alles komplizierter geworden sei, wichtiger denn je. Und dazu gehöre auch, jungen Menschen Mut auf das Leben zu machen. Freudenberger wünschte sich aber auch wieder mehr Wertschätzung für die Lehrerinnen und Lehrer. Als Geschenk hat der Landrat der Schule einen Baum zugedacht.

Vier IGV-Schulleiter auf einem Bild (von links): Oberstudiendirektor a.D. Ralf Schabel, die jetzige Oberstudiendirektorin Regina Beutler sowie die beiden Oberstudiendirektoren a. D. Herbert Maier und Hellmuth Mößle. Foto: Ursula Katharina Balken

In persönlichen Worten sprach Claudia Schäfer-Rudolf über ihre Erfahrungen am IGV und wie wohl sie sich in dieser Schule gefühlt habe. Ihr sei ein hoher Grad an Allgemeinbildung vermittelt worden, sagte sie. Die Differenzen vor Jahrzehnten sprach die Bürgermeisterin nur kurz an und betonte: "Das Illertal-Gymnasium ist ein gutes Beispiel für interkommunale Zusammenarbeit." Vöhringens Bürgermeister Michael Neher sprach von Bildung, die ein Rohstoff für die Zukunft sei. Dankesworte gab es für das Engagement der Lehrkräfte wie auch für die Schülerinnen und Schüler, die das Leben am IGV prägen. Auch sei die Schule auf neuen Wegen unterwegs. Denn Neher versprach, sich am Projekt Calisthenics-Park zu beteiligen. Dabei handelt es sich um eine Anlage mit Möglichkeiten, sich in Kraftsport oder Akrobatik zu üben.

Anerkennende Worte kamen auch vom Vertreter des Kultusministeriums

Martin Wunsch ergänzte als Vertreter des Kultusministeriums die anerkennenden Worte über die Schule. In der Schullandschaft sei dieses Gymnasium eine bekannte Größe, sagte er. Die ganzheitliche Bildung stehe im Fokus des IGV: "Sie ist Beweis für die digitale Bildungsregion Neu-Ulm." Waren 50.000 digitale Klassenzimmer geplant, so gebe es jetzt bereits 70.000 in ganz Bayern, betonte Wunsch. Und der Wunsch aller Rednerinnen und Redner lautete: Auf weitere gute 50 Jahre des IGV!

Schulleiterin Regina Beutler konnte unter den vielen Festgästen auch drei ihrer Vorgänger begrüßen: den eingangs erwähnten Ralf Schabel sowie die beiden anderen Oberstudiendirektoren a. D. Herbert Maier und Hellmuth Mößle. Außerdem erinnerte Beutler an Roland Hunger, der ebenfalls Schulleiter war. Der engagierte Illertisser Kreisrat ist, wie berichtet, Ende Dezember gestorben.