Fast 80 Jahre im Kirchenchor: Berta Alander erhält hohe Auszeichnung

Zum Abschluss ihrer jahrzehntelangen Tätigkeit als Dirigentin bekommt Berta Alander in Jedesheim das Ulrichkreuz in Gold der Diözese Augsburg überreicht.

Mit einer Würdigung für ihre jahrzehntelange Tätigkeit für Kirche und Pfarrgemeinde ist Berta Alander in Jedesheim in den "kirchenmusikalischen Ruhestand" verabschiedet worden. Pfarrer Andreas Specker und die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Helga Hörmann haben ihr am 2. Weihnachtsfeiertag in der St.-Meinrads-Kirche im Namen der Diözese Augsburg das Ulrichskreuz in Gold verliehen. Es ist die höchste Auszeichnung des Bistums für Laien.

Vor fast 80 Jahren, im Jahr 1944, wurde Berta Alander im Alter von elf Jahren Sängerin im Kirchenchor. 1984 übernahm sie dessen Leitung. "Mit sicherer Hand führte sie den Chor 38 Jahre lang", berichtet Hörmann anerkennend. Zu Beginn der Adventszeit übergab sie den Taktstock in jüngere Hände, und zwar an ihre Nichte Margot Weidner, die mit dem Chor bei der „Nacht der Lichter“ und beim Kirchenkonzert des Gesangvereins ihr Debüt gab.

2020 wurde die Jedesheimerin mit einer neuen Medaille für ihr Lebenswerk geehrt

Die Pfarrgemeinderatsvorsitzende fasst zusammen, wie Berta Alander die Kirchenmusik in Jedesheim geprägt hat: Sie habe in den fast vier Jahrzehnten als Dirigentin mit dem Kirchenchor zahlreiche Gottesdienste umrahmt, viele Orchestermessen einstudiert und aufgeführt sowie neues Liedgut ins Programm genommen. Das „Jedesheimer Advents-Singen“, das ihrer Feder entspringe, vereine im zweijährigen Rhythmus die vielen ortsansässigen Musik- und Gesangsgruppen zum gemeinsamen Musizieren in der Vorweihnachtszeit.

Mehrere Gesangsgruppen, darunter der Frauen-Dreigesang, bei dem sie selber mitwirkte, wurden von der engagierten Sängerin ins Leben gerufen. "Als Sopranistin bereicherte die Geehrte mit ihrer schönen und klaren Stimme über viele Jahre hinweg zahlreiche Festmessen oder Hochzeiten, auch außerhalb des Ortes", fügt Hörmann hinzu. 2020 erhielt Berta Alander als Anerkennung ihres Lebenswerkes die neu geschaffene "Cäcilien-Medaille" des Amtes für Kirchenmusik für 75 Jahre Singen im Kirchenchor. "Sie ist die erste Trägerin dieser Medaille", betont Hörmann. (AZ)