Auch die Kolpingfamilie hat jetzt Räume im Pfarrheim in Kellmünz

Plus Der ehemalige Pfarrhof in Kellmünz ist ein Zuhause für verschiedene Gruppen geworden. Es gibt nun auch Überlegungen für das Anwesen des alten Kolpingheims.

Lange Zeit war der Pfarrhof das Zuhause der Kellmünzer Geistlichkeit. Jetzt ist es ein Haus, wo „wir uns als große Pfarrfamilie in einem Gebäude versammeln“. Das sagte Pfarrer Thomas Kleinle bei der Andacht anlässlich der Einweihung der Kolpingräume. Denn nachdem seit einiger Zeit im Pfarrhof bereits die Krabbelgruppen des Frauenbunds Zimmer bezogen haben, dort kirchliche Gremien agieren, Sitzungen oder auch Treffen stattfinden, hat zuletzt die Kellmünzer Kolpingfamilie dort Räume im Obergeschoss bekommen und eingerichtet. Die Kolpingfamilie steht für Jung und Alt offen.

Buben und Mädchen der Kolping-Kindergruppen gestalteten die Andacht ebenso mit wie Mitglieder der Gruppe „50+“. „Gemeinsame Werte und gemeinsame Interessen“ sei das, was die Kolpingfamilie miteinander verbinde, sagte der Pfarrer. Der Pfarrhof soll nun deren Zuhause sein, in dem sie sich wohlfühlen.