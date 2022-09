Das Geheimnis um den Gönner der Kellmünzer Kirche ist gelüftet

Lokal Bischof Bertram Meier weiht den neuen Steinaltar ein. Beim Gottesdienst gibt sich auch der Spender erstmals zu erkennen - es ist ein Freund des Bischofs.

Als auf dem Altar der Weihrauch verbrannte und dabei die Flammen loderten, nahm die Weihe des neuen Steinaltars in Kellmünz einen auch optisch eindrucksvollen Verlauf. Bischof Bertram Meier war für den besonderen Tag der Altarweihe nach Kellmünz gekommen. Er hat damit auch einen Freund und den jetzt auch namentlich benannten Gönner besucht, der die Anschaffung des neuen Altars mit seiner Spende ermöglicht hatte.