Eckdaten für naturnahe Kindergartengruppe stehen fest

Wegweiser zum naturnahen Kindergarten in Babenhausen. Auch in Kellmünz soll eine naturnahe Kindergartengruppe eingerichtet werden.

Plus Die Arbeiten beginnen bald, die Zeiten sind festgelegt und die Personalsuche hat begonnen. In Kellmünz steht der nächste Schritt zu neuen Betreuungsplätzen an.

Von Armin Schmid

Der Baubeginn für die neue naturnahe Kindergartengruppe in Kellmünz steht unmittelbar bevor: In Kürze soll die Bodenplatte betoniert werden, kündigte Bürgermeister Michael Obst an. Durch die neue Gruppe am Haldenweg können bis zu 15 weitere Betreuungsplätze geschaffen werden. Auch weitere Eckdaten stehen fest.

Handlungsbedarf ergibt sich wegen der knappen Kapazitäten der bestehenden Kindertagesstätte. Obwohl die Erweiterung der Kinderbetreuung durch den Umbau der ehemaligen Bücherei zur Kinderkrippe erst im vergangenen Jahr abgeschlossen wurde, sind Kindergarten und Krippe schon wieder zu klein. Mit 82 betreuten Kindern ist die Kita voll ausgelastet. Derzeit stehen 68 Kindergarten- und zwölf Krippenplätze zur Verfügung. Bürgermeister Obst erläuterte, dass man mit der naturnahen Kindergartengruppe eine finanziell kostengünstige und machbare Option gefunden habe, um kurzfristig weitere Kapazitäten schaffen zu können. Die Kosten für die neuen Betreuungsplätze sollen bei rund 75.000 Euro liegen. Hierfür soll ein Gebäude mit Aufenthaltsraum und sanitären Anlagen geschaffen werden. Ein Standort ist auf einem gemeindlichen Grundstück am Haldenweg bereits gefunden.

