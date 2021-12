Weihnachtsgeschenk vor 90 Jahren: Sein Teddy blieb ihm sein Leben lang

Plus Hugo Mayerhofer kann sich nicht mehr daran erinnern, wie er das Stofftier zu Weihnachten bekam. Damals war er noch klein. Andere Feiertage sind dem Kellmünzer noch präsent.

Der Teddybär hat schon bewegten Zeiten stattgehalten. Der samtene Fellüberzug ist zwar etwas abgegriffen und an ein paar Stellen ausgefranst, doch ansonsten fehlt dem Stofftier kaum etwas. Dabei ist der Teddy, den Hugo Mayerhofer für das Foto extra aus dessen angestammten Platz im Schrank geholt hat, mehr als 90 Jahre alt. Der heute 93-Jährige hat ihn einst zu Weihnachten geschenkt bekommen.