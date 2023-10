Einladendes Ambiente vor dem Kellmünzer Dorfladen

Plus Der Platz vor dem Einkaufsladen in Kellmünz ist umgestaltet worden. Beim "Herbstfescht" wird der Sponsorin mit Worten und Applaus gedankt.

Der Regen hat das „Herbstfescht“ des Kellmünzer Dorfladens nicht vermasselt. Grund zur Freude gab es allemal, allerdings versperrten Zelte teilweise die Sicht auf das, was der Anlass für die Feierlichkeiten war. Der Vorplatz des Dorfladens wurde neu gestaltet. Neue Sitzgelegenheiten mit Tischen und Stühlen, dazu gemütliche Holzbänke, ansprechende Blumenarrangements und Bepflanzungen als grüner Sichtschutz tragen nun zu einem einladenden Ambiente bei. Auch neue Einkaufswagen wurden angeschafft.

In Summe kostete dies rund 5000 Euro. „Wir hatten das unglaubliche Glück eine Sponsorin zu haben“, berichtete Wolfgang Berrens, der ehrenamtliche Geschäftsführer des Dorfladens, erfreut. Denn Rosmarie Butzbach hatte den neuen Vorplatz finanziell möglich gemacht. Und auch die Anregung, den zuvor mit nur wenigen Sitzgelegenheiten eher tristen Eingangsbereich aufzuhübschen und zudem die alten Einkaufswagen auszumustern, kam von der Kellmünzerin. Bei dem Fest dankten die Gäste ihr nicht nur mit Worten, sondern auch mit Applaus.