Kellmünz

vor 50 Min.

Kellmünz steckt viel Geld in die Entwicklung der Ortsmitte

Plus Der Haushalt der Marktgemeinde ist solide aufgestellt, auch dank unerwartet hoher Einnahmen. Doch auf der Ausgabenseitegibt es viele und große Pläne.

Von Armin Schmid

Der Kellmünzer Haushalt ist solide aufgestellt und kommt auch in diesem Jahr ohne die Aufnahme neuer Darlehen aus. Der Schuldenstand ist ebenfalls auf ein moderates Niveau gesunken und soll Ende des Jahres bei rund 85.000 Euro liegen. Bürgermeister Michael Obst meinte, die Marktgemeinde könne angesichts der passablen Haushaltlage optimistisch in die Zukunft blicken. Die großen Vorhaben für das laufende Jahr sind die Umgestaltung der Güterhalle am Bahnhof zum Kulturstadel, seniorengerechtes Wohnen am Kirchplatz und die Kapazitätserweiterung der Kindertagesstätte.

Die gute Lage verdankt die Gemeinde auch unerwartet hohen Zuflüssen im vergangenen Jahr. Die Gewerbesteuereinnahmen sind 2023 von geplanten 335.000 Euro auf letztlich 670.000 Euro angestiegen. Das ist unter anderem das Ergebnis eines höheren Hebesatzes. Für das laufende Jahr werden Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 431.000 Euro angesetzt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen