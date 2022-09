Kinderbetreuung wird für Kellmünz zur Mammutaufgabe

Lokal Bei der Kinderkrippe baut die Gemeinde ihre Kapazitäten bereits aus. Doch nicht nur in baulicher Hinsicht könnte es in den kommenden Jahren eng werden.

Die neue Kellmünzer Kinderkrippe samt Neuorganisation der Kindertagesstätte ist noch nicht abgeschlossen, dennoch richtet sich der Blick im Kellmünzer Ratsgremium bereits auf die Bedarfszahlen der kommenden Jahre. Bürgermeister Michael Obst machte deutlich: Die zur Verfügung stehenden Betreuungskapazitäten stoßen trotz der geplanten Erweiterung schon wieder an ihre Grenzen. Im Fokus steht dabei auch die Mittagsbetreuung der Grundschulkinder.