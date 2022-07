Noch wächst hier Dickicht: Bekommt Kellmünz bald einen neuen Spielplatz?

Lokal Auf einem gemeindlichen Grundstück am Haldenweg, das derzeit noch von Büschen überwuchert ist, könnte ein zusätzlicher Treffpunkt für Familien entstehen.

Mehrere Anträge von Eltern, die einen Kinderspielplatz im unteren Ortsbereich vermissen, sind Anfang Juni im Kellmünzer Rathaus eingegangen. Das berichtete Bürgermeister Michael Obst. Deshalb suchte der Marktgemeinderat nun nach einem möglichen Standort – und ist im Altwasserbereich fündig geworden.