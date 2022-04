Kettershausen

Kita, Wasser und Feuerwehr: Kettershausen plant viele teure Projekte

Kettershausen muss heuer tief in die Tasche greifen. Die Gemeinde kommt voraussichtlich nicht ohne Kredit aus.

Plus Noch ist Kettershausen schuldenfrei. Doch laut Haushaltsplan wird das nicht so bleiben können. Es stehen große Investitionen an, für Kita, Wasserversorgung und Feuerwehr.

Von Zita Schmid

Seit Ende 2018 war die Gemeinde Kettershausen schuldenfrei. Heuer ist laut Haushaltsplan wieder ein Kredit vorgesehen. Ebenso wie die kommenden Jahre. Denn der Bau einer weiteren Kindertagesstätte, der Breitbandausbau, die Wasserversorgung oder auch das geplante Feuerwehrhaus sind große Vorhaben, die dieses Jahr und laut Finanzplan bis 2025 zu Buche schlagen werden. „Die Projekte, die wir in der Planung haben, werden wir ohne Kreditaufnahme nicht stemmen können“, sagte dazu Bürgermeister Markus Koneberg.

