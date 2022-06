Kettershausen

18:15 Uhr

Neue Brunnen, schnelles Internet: Das tut sich alles in Kettershausen

Wird der Pfarrhof in Kettershausen das neue Rathaus? Offizielle Informationen darüber soll es zeitnah geben.

Lokal Bei der ersten Bürgerversammlung seit 2019 gibt der Kettershauser Bürgermeister einen Überblick über die großen Projekte in der Gemeinde.

Von Zita Schmid

Vom Hauptprojekt im Jahr 2020 bis hin zu Vorhaben, die im Finanzplan der nächsten Jahre stehen: Bei der Bürgerversammlung in Kettershausen hat Bürgermeister Markus Koneberg einen weiten Bogen gespannt. Denn Corona hatte auch die Bürgerversammlungen im Ort ausgebremst. Die letzte fand im Jahr 2019 statt. So präsentierte das Gemeindeoberhaupt den Anwesenden im nicht voll besetzten Bürgerhaus in Mohrenhausen nun eine Fülle von Informationen, gespickt mit vielen Details und Zahlen.

