Auto kracht nach riskanter Fahrweise in Mittelschutzplanke

Eine Autofahrerin muss auf der A7 einem Audi ausweichen, der vor ihr einschert und dann bremst. Die Polizei ermittelt danach wegen Unfallflucht.

Das hätte auch schlimmer enden können: Ein Auto ist am Dienstag auf der A7 auf Höhe Kirchdorf an der Iller gegen die Mittelschutzplanke gekracht. Grund war ein riskantes Fahrmanöver einer Frau in einem anderen Auto.

Wie die Polizei berichtet, war eine 22-Jährige am Abend auf der Autobahn in Richtung Würzburg unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Berkheim und Dettingen fuhr sie auf dem rechten Fahrstreifen in großem Abstand hinter einem Lastwagen her, als sie von einem VW Polo und einem Audi überholt wurde.

Riskantes Manöver bei Kirchdorf an der Iller

Erst scherte der Polo gefahrlos vor ihr ein, anschließend der Audi. Weil der Audi dann aber abbremste, musste die 22-Jährige ihrerseits stark bremsen und sogar nach links ausweichen, um einen Auffahrunfall zu vermeiden. Dabei stieß sie gegen die Mittelschutzplanke. Danach brachte sie ihren Wagen wieder unter Kontrolle und hielt zusammen mit dem Audi auf dem Seitenstreifen an. Nach einem kurzen Gespräch stieg die Fahrerin des Audi laut Polizei einfach wieder ein und fuhr weiter.

Wenig später entdeckte eine Streife der Autobahnpolizei Günzburg den Audi und hielt die Personalien der 41-jährigen Fahrerin fest. Die Verursacherin des Schadens in Höhe von etwa 4000 Euro muss sich nun strafrechtlich wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. (AZ)