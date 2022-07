Bei den Bauern im Landkreis Neu-Ulm stehen Veränderungen an

Andreas Wöhrle wollte eigentlich nicht erneut als Obmann antreten. Wieso er sich nun doch dazu entschieden hat und was sich beim Bauernverband personell ändert.

Mit Informationsveranstaltungen und Seminaren für und über die Landwirtschaft steht der Bauernverband auch in der Region als wichtiger Interessenvertreter der Berufsgruppe. Neben den Versammlungen und Vorträgen finden sich die Mitglieder auch zu Ausflügen und Exkursionen zusammen. Sogar ein Landfrauenchor hat sich aus den Mitgliedern gegründet. Doch in den vergangenen beiden Jahren klafften große Lücken in dem sonst so dichten Terminkalender des Bauernverbands. Coronabedingt wurden eine Vielzahl der Veranstaltung nur online abgehalten. Jüngst trafen sich rund 50 Mitglieder wieder in Präsenz zur Wahl der Ortsobmänner und Ortsbäuerinnen.

Nachfolger für den Kreisobmann der Bauern im Landkreis Neu-Ulm gesucht

Dass die Landwirte offensichtlich zufrieden mit der Arbeit des Führungsteams sind, davon zeugt das nahezu einstimmige Wahlergebnis für die amtierende Verbandsleitung: Andreas Wöhrle aus Pfaffenhofen ist bereits seit zehn Jahren Kreisobmann und wollte eigentlich nicht zur Wiederwahl antreten, wie er einräumte. Doch angesichts der schwierigen Suche nach einem Nachfolger habe er sich entschlossen, für eine weitere Amtsperiode anzutreten. Diese Zeit soll genutzt werden, ein Mitglied zu finden, das bereit ist, das Amt des Obmannes zu übernehmen.

Auch Christiane Ade wurde als Kreisbäuerin mit großer Mehrheit von der Versammlung bestätigt. Die Landwirtin aus Gerlenhofen führt dieses Amt seit 2012.

Auch in der Geschäftsstelle des Bauernverbands gibt es einen Wechsel

Der bisherige Kreisgeschäftsführer des Bauernverbandes, Matthias Letzing, wurde von den Mitgliedern verabschiedet. Er wechselt in die Geschäftsführung des Bezirks nach Augsburg. Ein Schritt, der Letzing offensichtlich nicht ganz leicht fällt, wie er sagte: In den vergangenen Jahren sei seine Aufgabe nicht nur auf einer reinen Arbeitsebene gestanden, sondern auch von freundschaftlichen Verhältnissen bestimmt gewesen. Thomas Graupner wird die Geschäftsführung in Neu-Ulm und Günzburg übernehmen.