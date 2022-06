Freiwilliges Soziales Jahr: Helferinnen und Helfer werden dringend gesucht

Lokal Vereine und Einrichtungen im Landkreis Neu-Ulm stehen vor einem Problem: Es gibt kaum Bewerber um die Stellen. Dabei hat das freiwillige Jahr viele Vorteile.

Sich freiwillig fürs Gemeinwohl zu engagieren, dafür haben sich in Bayern rund 37.000 junge Leute entschieden: Sie sind derzeit im Bundesfreiwilligendienst tätig. Auch das Freiwillige Soziale Jahr und das Freiwillige Ökologische Jahr beginnen im Sommer erneut. In der Region gibt es offenbar noch viele offene Stellen – bei öffentlichen Einrichtungen und bei Vereinen.