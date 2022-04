Geringe Nachfrage: Impfstelle in Illertissen öffnet nur noch einmal

Der Landkreis Neu-Ulm reagiert auf die gesunkene Nachfrage nach Corona-Impfungen. In den kommenden Monaten sind wieder mehr mobile Impfaktionen geplant.

Die Nachfrage nach Schutzimpfungen gegen das Coronavirus ist zuletzt stark gesunken. Das wirkt sich auf das Angebot im Landkreis Neu-Ulm und die vorhandenen Einrichtungen aus. Die Öffnungszeiten der Impfzentren werden angepasst, von Mai an sind wieder verstärkt mobile Impfaktionen an unterschiedlichen Standorten im Landkreis geplant. In einer Pressemitteilung weist das Landratsamt Neu-Ulm darauf hin, dass Impfungen nach wie vor ein wichtiges Mittel seien, um das Risiko vor einer Ansteckung mit Covid-19 sowie für schwere Krankheitsverläufe zu verringern.

Ab Montag, 2. Mai, hat das Impfzentrum in Weißenhorn laut Mitteilung immer montags, mittwochs und freitags jeweils von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Kinderimpfungen (fünf bis einschließlich elf Jahre) sind immer mittwochs während der regulären Öffnungszeiten möglich. Die Impfstelle in Illertissen am alten Feuerwehrhaus wird vorerst nicht weiterbetrieben. Sie öffnet zum letzten Mal am Samstag, 23. April, von 15 bis 18 Uhr. Dort sind Impfungen für Personen ab zwölf Jahre möglich. Die Öffnungszeiten für die Impfstelle in Neu-Ulm bleiben vorerst unverändert. Dort sind Impfungen immer sonntags von 10 bis 15 Uhr für Personen ab fünf Jahre möglich.

Mobile Impfaktionen in mehreren Kommunen im Landkreis Neu-Ulm

Von 3. Mai an finden nach Angaben des Landratsamts regelmäßige mobile Impfaktionen in den verschiedenen Kommunen des Landkreises statt. Dadurch erhalten die Bürgerinnen und Bürger vor Ort ein niederschwelliges Impfangebot. Anmeldungen sind nicht erforderlich, Impfungen werden ab fünf Jahre vorgenommen.

Das sind die derzeit geplanten Termine für mobile Impfaktionen:

Neu-Ulm-Pfuhl, Seehalle, Holzstraße 39, 89233 Neu-Ulm, am 3. Mai, 31. Mai, 28. Juni und 26. Juli, jeweils von 14 bis 18 Uhr

Senden, Möbel Inhofer, Ulmer Straße 50, 89250 Senden, am 10. Mai, 7. Juni und 5. Juli, jeweils von 14 bis 18 Uhr

Illertissen, V-Markt, Saumweg 19, 89257 Illertissen, am 17. Mai, 14. Juni und 12. Juli, jeweils von 14 bis 18 Uhr

Altenstadt, Aldi, Marktplatz 1, 89281 Altenstadt, am 24. Mai, 21. Juni und 19. Juli, jeweils von 14 bis 18 Uhr

Nersingen, Rathaus, Rathausplatz 1, 89278 Nersingen, am 5. Mai, 2. Juni, 30. Juni und 28. Juli, jeweils von 14 bis 18 Uhr

Vöhringen, Hettstedter Platz 1, 89269 Vöhringen, am 12. Mai, 9. Juni und 7. Juli, jeweils von 14 bis 18 Uhr

Kloster Roggenburg, Klosterstraße 5, 89298 Roggenburg, am 19. Mai und 14. Juli, jeweils von 14 bis 18 Uhr

Oberroth, Feuerwehrhaus, Hauptstraße 39, 89294 Oberroth, am 23. Juni und 21. Juli, jeweils von 14 bis 18 Uhr.

Weitere Informationen zum Thema Impfen finden Interessierte unter https://www.landkreis-nu.de/corona/Impfen im Internet. (AZ)

Lesen Sie dazu auch