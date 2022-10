Umfrage: Soll die Zeitumstellung endlich abgeschafft werden?

Wieder werden die Uhren umgestellt – dabei sollte doch eigentlich die Zeitumstellung längst abgeschafft sein. Das sagen Passanten im Kreis Neu-Ulm dazu.

In der Nacht von Samstag, 29., auf Sonntag, 30. Oktober, werden die Uhren um eine Stunde zurückgedreht. Dann gilt die Winter- oder eigentlich Normalzeit. Das jährliche Wechseln zur Sommerzeit und wieder zurück sollte eigentlich längst abgeschafft sein. Doch nach wie vor gibt es kein Signal, wann es Zeit dafür sein wird. In unserer Umfrage in Illertissen und Senden fragten wir Passantinnen und Passanten: Soll die Zeitumstellung endlich abgeschafft werden?

Sabrina Verhoef aus Senden. Foto: Regina Langhans

Sabrina Verhoef aus Senden sagt:

Die Arbeitsabläufe haben sich geändert, eine Energieersparnis wird durch die Sommerzeit nicht erreicht. Also sollte wieder zur Normalzeit zurückgekehrt werden. Aber weil da eine europaweite Regelung zu treffen ist, wird das dauern. Ich kann das Problem nicht erkennen, die Atomuhr in Braunschweig geht so oder so ihren Gang, egal wie wir die Stunden definieren. Als ob wir im Moment nicht größere Sorgen hätten.

Christian Dengler aus Babenhausen: Foto: Regina Langhans

Christian Dengler aus Babenhausen sagt:

Die Hoffnung, durch die Sommerzeit Energie einsparen zu können, hat sich nicht erfüllt. Der Aufwand ist unnötig, also abschaffen. Denn umgekehrt gibt es die Klagen über tatsächliche gesundheitliche Beschwerden bei sensiblen Menschen. Wir hinken also in der Reaktion hinterher, zumal heute rund um die Uhr gearbeitet und Energie verbraucht wird. Die Normalzeit als extra errechnetes Mittelmaß war uns vorher auch genehm.

Norbert Rauscher aus Senden: Foto: Regina Langhans

Norbert Rauscher aus Senden sagt:

Die Diskussion über das Abschaffen kommt inzwischen regelmäßig einige Tage vor der Umstellung im Frühjahr und Herbst auf, dann verstummt wieder alles. Ich wäre für die Sommerzeit europaweit, weil der Feierabend besser zu nützen ist. Dass es dem einen zu früh, dem anderen zu spät ist, wird immer so sein. Für uns hieße es, dass es im Winter drei Monate sehr spät hell wird. Aber das nervige Umstellen wäre vorbei.

Irmgard Meier aus Tiefenbach: Foto: Regina Langhans

Irmgard Meier aus Tiefenbach sagt:

Das zweimalige Umstellen im Frühjahr und Herbst nervt am meisten, die Verantwortlichen sollten sich für eine Zeit entscheiden können, meinetwegen auch die Sommerzeit. Im Bekanntenkreis kenne ich Befürworter, weil dadurch abends im Garten mehr anzufangen ist. Da tun mir aber die Schulkinder Leid, wenn es morgens so lange dunkel bleibt. Mir persönlich wäre die Normalzeit recht, sie hat sich als Mittelweg bewährt.