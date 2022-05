Unsere Redaktion trauert um Michael Peter Bluhm

Plus Der langjährige Redaktionsleiter der Illertisser Zeitung und stellvertretende Leiter der Neu-Ulmer Zeitung ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Ein Nachruf.

Dies vorweg: Die nachfolgenden Zeilen sind ein persönlich gehaltener Nachruf und deshalb ausnahmsweise in der Ich-Form verfasst. Denn Michael Peter Bluhm, der frühere Redaktionsleiter der Illertisser Zeitung, der vor wenigen Tagen im Alter von 76 Jahren gestorben ist, und ich waren nicht nur zehn Jahre Redaktionskollegen bei der Neu-Ulmer Zeitung, wir waren auch befreundet. Und er war mir ein hoch begabter journalistischer Mentor, der mich, den weitgehend ahnungslosen Anfänger bei der NUZ, Anfang 1975 unter seine Fittiche genommen und mir das Handwerk beigebracht hat.