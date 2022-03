Alle Oberrother Kinder sollen im Ort zur Schule gehen können

Bei der Bürgerversammlung in Oberroth ging es unter anderem um die Grundschule im Ort. Die ist aktuell zu klein. Mehrere Kinder müssen deshalb wohl nach Buch.

Viele Jahre lang haben die Gemeinde Oberroth und ihre Bürger erfolgreich um den Erhalt ihrer Dorfschule als Außenstelle der Grund- und Mittelschule Buch gekämpft. Nach mehrjähriger Pause ergibt sich zum kommenden Schuljahr ein neues Problem: Im September überschreiten zwei aufeinanderfolgende geburtenstarke Jahrgänge die Zahl der für die Bildung einer Kombiklasse erlaubten Schüler. Um die bisherige Klasse 1-2 zu erhalten, müssten mindestens vier Mädchen und Buben in Buch beschult werden. "Wir Eltern wollen, dass jedes Oberrother Kind im Ort in die Schule gehen kann", forderte Bernadette Tochtermann bei der Bürgerversammlung.

Oberroth: Die Kombiklasse wird zu groß

Nach zweijähriger, coronabedingter Pause konnten rund 40 Besucher in der locker bestuhlten Vereinsheimhalle einen Einblick in die Gemeindepolitik erhalten und anschließend ihre Fragen und Probleme vorbringen. Vor allem für Eltern ist das die Sorge um den Erhalt der beliebten Dorfschule. Bisher wurden die Oberrother Kinder in den beiden Kombiklassen 1-2 und 3-4 mit jeweils 23 Schülern unterrichtet. Da nach der aktuellen Jahrgangsstufe 1 mit 16 Schülern im September voraussichtlich wieder 16 Kinder eingeschult werden, würden sich für die Kombiklasse 1-2 insgesamt 32 Schüler ergeben. Dies überschreite den für eine Grundschul-Kombiklasse derzeit geltenden Klassenteiler von 28 Schülern, informierte Bürgermeister Willibold Graf. Deshalb müssten von der künftigen Klasse 1-2 voraussichtlich mindestens vier Kinder in Buch beschult werden.

Die Oberrother Eltern wollen das aber unbedingt verhindern, verdeutlichte Bernadette Tochtermann: "Wir wollen nicht, dass unsere Kinder aus der harmonischen Dorfgemeinschaft herausgerissen werden und in manchen Fällen sogar Geschwister an unterschiedlichen Schulen unterrichtet werden." Um dies abzuwenden, sollte nach Wunsch der Eltern ab September in Oberroth eine zusätzliche Klasse eingerichtet werden. "Die Gemeinde kann zwar den Frauenbundraum oder den Gartenbauvereinsraum als Klassenzimmer zur Verfügung stellen, hat aber keinerlei Einfluss auf die Anforderung der benötigten dritten Lehrkraft, bedauert Bürgermeister Graf. Diese Entscheidung liege beim staatlichen Schulamt beziehungsweise der Regierung von Schwaben. "Der Gemeinderat unterstützt den Wunsch der betroffen Elternschaft nach Kräften", versprach Graf.

Anwohner beschweren sich über hohe Straßenausbaukosten

Als Anwohner der kürzlich ausgebauten Straßen Amselweg, Buchenweg und Sahlenberg fühlt sich Josef Heil von der Gemeinde ungerechtfertigt zur Kasse gebeten. "Hier wurden 40 Grundstückseigentümer mit einer Dreiviertelmillion Euro belastet. Nach dem neuen Straßenausbausystem hätten sie nur zehn Prozent der angefallenen Beiträge bezahlen müssen", monierte er. Beim Ausbau dieser zuvor "unfertigen" Straßen habe der Gemeinderat nach bestem Wissen und Gewissen sowie mit Blick auf Gleichbehandlung aller Bürgerinnen und Bürger entschieden, wies Gemeindeoberhaupt Graf die Vorwürfe zurück.

Um den betroffenen Anliegern entgegenzukommen, habe das Gremium sogar beschlossen, dass die Gemeinde anstatt der gesetzlich vorgeschriebenen zehn Prozent sogar 30 Prozent der Straßenerschließungskosten übernimmt. "Die Anwohner mussten also nicht 90 Prozent, sondern nur 70 Prozent tragen", sagte der Bürgermeister. Auch der Buchenweg sei entsprechend technischer Anforderungen und Möglichkeiten ausgebaut worden, wies Graf einen weiteren Vorwurf Heils zurück. In Zeiten des Klimawandels mit Starkregenereignissen könne keine Straße vollständig gegen unvorhergesehene Unwetter gesichert werden.

