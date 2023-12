Oberroth

Stimmungsvolles Weihnachtskonzert mit den Rothalmusikanten

Plus In der Stephanuskirche Oberroth kommt mit alten und neuen Musikstücken Weihnachtsstimmung auf

Von Armin Schmid

Eine besinnliche und begeisternde Weihnachtsatmosphäre haben die Rothtalmusikanten in die Oberrother Stephanuskirche gezaubert. Auch in diesem Jahr war das Weihnachtskonzert des Oberrother Blasmusik-Ensembles ein voller Erfolg.

Einen festlichen und gelungenen Konzertauftakt schufen die 26 Musikantinnen und Musikanten der Rothtalmusikanten mit dem Eröffnungsstück „Highland Cathedral“. Das eingängige und voluminöse Konzertstück wurde von Michael Korb und Uli Roever für Blasorchester arrangiert. Die musikalische Anlehnung an schottische Dudelsack-Klänge wurde von den Zuhörern in der gut gefüllten Dorfkirche gleich vom ersten Stück weg mit anhaltendem Applaus erwidert. Eine besonders vorweihnachtliche Stimmung bildeten die Gesangsauftritte im Zusammenwirken mit dem instrumentalen Klangkörper aus. So geschehen beim Gesangsstück „Weihnachtszeit“ von Hubert Wolf, das gesanglich von Monika Trunzer und dem Dirigenten Manuel Weiser stimmungsvoll in Szene gesetzt.

