Private Initiative entwickelt sich zu großer Hilfsaktion für die Ukraine

Plus Eine Oberschönegger Familie hat eine Sammelaktion für die Ukraine gestartet - zunächst nur im Freundeskreis. Inzwischen hat sie Unterstützer in der ganzen Region.

Seit fast drei Wochen parken Michael Miller und seine Frau Natalija aus Oberschönegg ihre Autos auf dem Hof. Denn die Garagen nutzen sie als Warenlager für Hilfsgüter für Menschen in der Ukraine. Große Kartons werden dort mit haltbaren Lebensmitteln, Verbandsmaterial, Medikamenten und Hygieneartikeln, mit warmer Unterwäsche und Bekleidung gefüllt. Kanister voll Desinfektionsmittel, Matratzen, Isomatten, Decken, Schlafsäcke, Windelpakete und vieles mehr lagern geordnet daneben. "Wir sind überwältigt von der riesigen Hilfs- und Spendenbereitschaft unzähliger Leute, die wir Tag für Tag erfahren", sagt das Ehepaar.