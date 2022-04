Maifeier mit Mannschaftswagen: Neues Fahrzeug für die Feuerwehr Roth-Berg

Der Förderverein der Feuerwehr Roth-Berg hat einen gebrauchten VW-Bus in Eigenleistung zu einem Einsatzfahrzeug umgebaut. Der Markt übernimmt den Unterhalt.

Ein besonderes Geschenk hat die Marktgemeinde Pfaffenhofen im Rahmen der ersten Maibaumfeier nach zwei Jahren Zwangspause erhalten: Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Roth-Berg hatte aus Eigenmitteln, die beispielsweise durch Alteisensammlungen und ähnliche Aktionen zusammengekommen waren, einen gebrauchten VW-Bus beschafft. Diesen bauten die Feuerwehrleute wiederum in Eigenleistung und auf Kosten des Vereins zu einem Mannschaftstransportwagen (MTW) um und statteten ihn mit Sondersignaleinrichtung (Blaulicht und Signalhorn) sowie vorschriftsgemäßer Folien-Warnbeklebung aus.

Die Feuerwehr Roth-Berg hat mehr als 50 Aktive

Der Neunsitzer wird im Gerätehaus des Ortsteils Berg stationiert und dient nun sowohl als Zubringer für Einsatzkräfte, als auch zur Verkehrsabsicherung von Unfallstellen oder für Fahrten zu überörtlichen Ausbildungen. Die Marktgemeinde nahm das Geschenk dankend an und übernimmt künftig die Unterhaltskosten. Bürgermeister Sebastian Sparwasser würdigte in seinem Grußwort zur Maibaumfeier das Engagement der Feuerwehrleute und erhielt vom Vereinsvorsitzenden Stefan Ustrnul den Fahrzeugbrief überreicht. Kommandant Andreas Schweiggert freute sich über die wertvolle Erweiterung der Ausrüstung der gemeinsamen Feuerwehr der Ortsteile Roth und Berg. Dieser gehören mehr als 50 Aktive an. (wis)

