Öko-Markt findet wieder statt: Was Besucher an 90 Ständen erwartet

Nach zweijähriger Corona-Pause findet der Öko-Markt in Roggenburg wieder statt. Auf die Besucherinnen und Besucher warten 90 Info- und Verkaufsstände.

Umwelt, regionale Produkte, beeindruckende Kulisse: Fans des Roggenburger Öko-Marktes dürfen sich freuen, denn in diesem Jahr findet die Veranstaltung wieder statt. Zuvor war der Markt wegen der Corona-Pandemie zweimal abgesagt worden, er hätte ansonsten nicht in gewohnter Form stattfinden können. Jetzt sieht die Situation anders aus: Der Neustart ist für Samstag, 17. September, geplant – mit viel Programm.

Das Bildungszentrum für Familie, Umwelt und Kultur sowie der Bund Naturschutz Kreisgruppe Neu-Ulm/Weißenhorn veranstalten den 22. Roggenburger Öko-Markt nach zweijähriger Pause an diesem Samstag von 10 bis 17 Uhr. Der Markt findet im Prälatenhof des Klosters in Roggenburg statt. In den Jahren vor Corona hat der Markt am Roggenburger Kloster zahlreiche Besucherinnen und Besucher angelockt. Auch in diesem Jahr gibt es wieder ein "vielseitiges Angebot an Öko-, Bio- und regionalen Produkten", wie die Veranstalter mitteilen. Der Markt kostet vier Euro Eintritt für Erwachsene, Kinder sind frei.

Das Thema Umwelt ist wichtig beim Öko-Markt in Roggenburg

An rund 90 Informations- und Verkaufsständen dreht sich alles um das Thema Umwelt. Verkäufer bieten unter anderem Getöpfertes, Schmuck, Filzwaren und Kräuterkränze an ihren Ständen an. Biologische und regionale Lebensmittel ergänzen das umfangreiche Angebot, teilen die Veranstalter mit. Wer Hunger hat, kann diesen mit schwäbischen Schmankerln stillen, vertreten sind zudem regionale Brauereien. Musik und ein buntes Kinderprogramm mit Heuhüpfburg, Bastelangeboten und anderen Aktionen runden den Tag ab.

Am Stand des Bildungszentrums steht in diesem Jahr alles um das Thema Ernährungsstile und deren Auswirkungen auf die Umwelt im Fokus. Wie kann eine zukunftsorientierte und nachhaltige Ernährung aussehen, die schmeckt, das Klima schont und neben der ökologischen auch eine soziale Verantwortung übernimmt? Diese Frage will das Team des Bildungszentrums spielerisch und mit Genuss am Stand mit großen und kleinen Gästen beantworten. (AZ)