Blasmusik und Lasershow: So unterhaltsam war die Serenade in Roggenburg

Lokal Zum Jubiläum der Gemeinde Roggenburg begeistern die örtlichen Musikvereine mit einem Sommerkonzert und ungewöhnlich großem Ensemble rund 400 Zuhörer.

Mehr als 100 Musikerinnen und Musikern hat bei der "Sommernacht der Blasmusik" in Roggenburg die Freiluft-Bühne gehört. Sie begeisterten ihr Publikum mit einem sonnigen Musikprogramm und packten eine Licht- und Lasershow als Sahnehäubchen obendrauf. Der Spielfreude taten die kühlen Temperaturen an diesem Abend keinen Abbruch.