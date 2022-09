Bürger sammelt 500 Unterschriften für Radweg von Meßhofen nach Biberach

Lokal Nikolas Berchtold hat eine Unterschriftenaktion für den Bau eines neuen Radwegs in Roggenburg gestartet. Der Familienvater macht sich Sorgen um Radfahrer und Fußgänger.

Nikolas Berchtold hat genau 511 Unterschriften gesammelt, die allesamt ein Ziel haben: „Der Rad- und Fußgängerweg vom Kreisverkehr Meßhofen bis nach Biberach soll kommen.“ Dafür erstellte er Listen und legte sie im April und Mai in den Roggenburger Ortsteilen Schießen und Biberach aus. Vor der jüngsten Gemeinderatssitzung hat er diese nun Bürgermeister Mathias Stölzle übergeben. „Die Strecke ist hochgradig gefährlich, ist schmal“, beschrieb er die Situation. Sein Appell: „Bevor etwas passiert, muss man das angehen.“