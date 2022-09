Das ist in Roggenburg am Tag des offenen Denkmals geboten

Mit Führungen, Orgelspiel und einer Sonderausstellung beteiligt sich das Kloster Roggenburg am 11. September am europaweiten Tag des offenen Denkmals.

Das Prämonstratenser-Kloster Roggenburg öffnet auch in diesem Jahr am europaweiten Tag des offenen Denkmals wieder seine Pforten. Los geht es am Sonntag, 11. September, mit einem Gottesdienst um 10 Uhr in der Klosterkirche. Es folgen weitere Programmpunkte im Laufe des Tages, bei denen Interessierte das Kloster und das Gelände erkunden können.

Wie das Kloster in einer Pressemitteilung ankündigt, werden um 11, 14, 15 und 16 Uhr Führungen durch Kirche und Kloster angeboten. Ein Pater des Roggenburger Konvents zeigt den Gästen die Pfarr- und Klosterkirche „Mariä Himmelfahrt“, eine der bedeutendsten Bauten des Rokoko in Schwaben. Anschließend erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Interessantes zur Geschichte des Prämonstratenser-Ordens und des Klosters bei einem Rundgang durch das historische Sommerrefektorium, die historische Bibliothek und den Kapitelsaal.

Im Klostermuseum in Roggenburg ist eine Sonderausstellung zu sehen

Beim Orgelspiel um 14.30 Uhr können die Besucherinnen und Besucher dem Klang der Roggenburger Orgel lauschen. Die „Große Roggenburgerin“ mit ihrem imposanten Orgelprospekt umfasst 66 Register mit ungefähr 4000 Pfeifen.

Neben den Kirchen- und Klosterführungen werden auch Führungen durch den Klostergarten angeboten. Die repräsentativen, aus dem Dornröschenschlaf erweckten, barocken Gärten bezaubern durch einen Wechsel von geometrisch geschnittenen Gehölzen und üppigem Blütenflor, von bunten Staudenbeeten und ruhigen Rasenflächen. Die historischen und gartendenkmalpflegerischen Besonderheiten sowie auch die Höhepunkte der Neugestaltung des Gartens werden um 14 und um 15.30 Uhr erläutert.

Das Klostermuseum zeigt weiterhin eine Sonderausstellung zum 900-jährigen Bestehen des Prämonstratenser-Ordens. Unter dem Titel „Ad omne opus bonum paratus – Zu jedem guten Werk bereit“ widmet sich die Ausstellung dem Ordensgründer Norbert von Xanten. Seiner historisch belegten Lebensgeschichte wird anhand von Reproduktionen aus dem Weißenauer Traditionscodex nachgespürt. Auch das geistige, kulturelle und wirtschaftliche Wirken der Chorherren damals und heute wird vorgestellt. Das Museum ist von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Familien mit Kindern können um 14 Uhr am Familien-Umwelt-Nachmittag „Waldkugelbahn“ teilnehmen. Dabei werden die Jahreszeiten in der Natur spielerisch erkundet. Eine Anmeldung unter der Telefonnummer 07300/9611-0 oder unter www.veranstaltungen.kloster-roggenburg.de ist erforderlich. Unter www.kloster-roggenburg.de finden Interessierte noch weitere Informationen über das Kloster und seine Umgebung. (AZ)