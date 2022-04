Roggenburg

vor 32 Min.

Das leistet der Familienstützpunkt in Roggenburg

Plus Rat und Hilfe gibt es für Eltern und Kinder in Roggenburg beim Familienstützpunkt, der dort eine Sache anders macht als in anderen Orten.

Von Manuela Rapp

Die Gemeinde Roggenburg hat so etwas wie ein „Alleinstellungsmerkmal“ im Bereich des Familienstützpunkts Weißenhorn, Roggenburg, Pfaffenhofen und Holzheim, wie es dessen Leiterin, Gabriele Scheppach, formuliert. Konkret heißt das, dass ihre Institution mit der örtlichen Seniorenbeauftragten Sandra Anders-Hochenbleicher kooperiert. „Großeltern sind ein wichtiger Teil von Familien“, hob Gabriele Scheppach in ihrem Jahresbericht für 2021 vor dem örtlichen Gemeinderat hervor. Und so findet am Dienstag, 17. Mai, eine etwa zweistündige Wanderung mit Ponys für Großeltern und Enkel in Zusammenarbeit mit dem Pferdesportverein Roggenburg statt. Gabriele Scheppach fügte hinzu: „Die Kooperation mit Seniorenbeauftragten der anderen Kommunen ist im Aufbau.“ Weitere Ideen sollen auf diese Weise entwickelt werden.

