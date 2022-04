Der Roggenburger Michael Blum startet wieder eine Benefiz-Radaktion

Plus Michael Blum ruft auch heuer dazu auf, Kilometer auf dem Fahrrad zu sammeln und die Kinderkrebsstiftung zu unterstützen. Die Aktion war schon 2021 ein Erfolg.

Einen Cent pro Kilometer können Radfahrerinnen und Radfahrer auch in dieser Saison zugunsten der Deutschen Kinderkrebsstiftung erradeln: Der Roggenburger Michael Blum legt seine Benefiz-Aktion "Kilometer für Kinder - das Fahrradbuch" ein zweites Mal auf. Im Jahr 2021 kamen mithilfe von rund 100 Menschen, die sich aufs Rad schwangen, bereits 5000 Euro für den guten Zweck zusammen.