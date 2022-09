Roggenburg

Gemeinde Roggenburg erhöht Ausgleichszahlungen für Landwirte

In Roggenburg werden Ausgleichszahlungen für Landwirte wegen Kostensteigerungen in der Branche verdoppelt.

Lokal Bauern bekommen in Roggenburg künftig mehr Geld für eine grundwasserschonende Bewirtschaftung ihrer Felder. Das hat Auswirkungen auf die Wassergebühren.

Von Manuela Rapp

„Gut und fair mit den Landwirten umgehen“ - so lautet die Maxime des Roggenburger Gemeinderats und von Bürgermeister Mathias Stölzle. Hintergrund ist, dass die Gemeinde 2019 eine Vereinbarung mit den Bäuerinnen und Bauern getroffen hat, Ausgleichszahlungen zu leisten, um eine grundwasserschonende Bewirtschaftung in ihren Wasserschutzgebieten zu gewährleisten. Erklärtes Ziel dabei ist ein möglichst geringer Nitrat-Wert im Boden im Herbst. Daher ist nur eingeschränkte Bewirtschaftung der betreffenden Flächen möglich. Auf Beschluss des Gemeinderats wird diese Vereinbarung jetzt in einem Punkt aktualisiert.

