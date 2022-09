Roggenburg

18:00 Uhr

Hubert Stratmann aus Biberach radelt fast 4000 Kilometer bis ans Nordkap

Hubert Stratmann am Ziel seiner Extrem-Radtour: "NorthCape4000" führt über fast 4000 Kilometer von Rovereto in Italien bis zum Nordkap in Norwegen.

Lokal Der radsportbegeisterte Biberacher Hubert Stratmann nahm an einer Tour von Italien bis nach Norwegen teil. Das Abenteuer absolvierte er schneller als gedacht.

Von Manuela Rapp Artikel anhören Shape

Manchmal brauchen Träume eine Art Schubs. Im Falle von Hubert Stratmann war es ein Artikel in einer Fachzeitschrift. Eine Teilnehmerin berichtet darin über ihre Erfahrungen bei "NorthCape4000", einer Tour über fast 4000 Kilometer mit dem Fahrrad (und Fähren) von Rovereto in Italien bis zum Nordkap. Wenn das mal nicht ganz nach dem Geschmack des leidenschaftlichen Radfahrers war. "Seitdem ich vor über zehn Jahren einen Vortrag gehört habe, wo ein schon älteres Paar ans Nordkap geradelt ist, war ich fasziniert", sagt der Biberacher. "Das wollte ich auch machen." Das Vorhaben hat er dann auch in die Tat umgesetzt.

