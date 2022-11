Kinderbuchausstellung in Roggenburg zeigt Geschichten, die Mut machen

"Ein bisschen Mut tut jedem gut" lautet das Motto der 22. Kinderbuchausstellung des Roggenburger Bildungszentrums. Am Eröffnungstag liest der Landrat.

Mut machende Geschichten stehen im Mittelpunkt der diesjährigen Kinderbuchausstellung in Roggenburg. Diese findet zum mittlerweile 22. Mal im Haus für Kunst und Kultur am Kloster statt. Nach zweijähriger Zwangspause kann das Bildungszentrum für Familie, Umwelt und Kultur die Schau wieder ausrichten. Am Sonntag, 13. November, wird sie mit Kindern der Grundschule Roggenburg eröffnet.

"Ein bisschen Mut tut jedem gut" lautet das Motto der Ausstellung. Von diesem sollen sich Buben und Mädchen im Kindergarten- und Grundschulalter gleichermaßen angesprochen fühlen und durch Mut machende Geschichten lernen, voller Selbstvertrauen durchs Leben zu gehen. "Tierische und menschliche Kinderbuchhelden, die spannende Abenteuer erleben, motivieren Kinder zu lesen und sich auf spielerische Art mit Themen wie Mut und Freundschaft auseinanderzusetzen", schreibt die Familienbildungsreferentin Karin Bertele in der Vorankündigung. Es werden demnach aber auch viele weitere Bücher aus allen Bereichen der Kinder- und Jugendliteratur präsentiert.

Die Ausstellung in Roggenburg kann bei freiem Eintritt besucht werden

Die Kinderbuchausstellung dient nach Angaben der Veranstalter vor allem der Leseförderung und soll auch Familien motivieren, ein schönes, spannendes oder Mut machendes Buch mit den Kindern zu lesen. Eine "Bettkanten"-Geschichte könne der Familie als Abschluss des Tages dienen und zu einem besonderen Ritual werden, sagt Bertele. "Wir möchten Eltern und Kinder ermutigen, zu Büchern zu greifen und miteinander schöne und unvergessliche Momente im Reich der Fantasie zu verbringen – immer wieder neu."

Um 14 Uhr wird die Kinderbuchausstellung am Sonntag, 13. November, eröffnet. Von 15 bis 17 Uhr bastelt ein Künstler Luftballontiere und -figuren für alle. Um 17 Uhr liest Landrat Thorsten Freudenberger eine Mut machende Geschichte zum Ausklang. Während des ganzen Nachmittags werden Kaffee und Kuchen im Kinderbuchausstellungscafé angeboten. Bis 18 Uhr kann die Ausstellung an dem Tag bei freiem Eintritt besucht werden. Auch die Buchhandlung Hutter präsentiert wie in den vergangenen Jahren ausgewählte Kinder- und Jugendbücher, die Besucherinnen und Besucher direkt kaufen können.

In der darauffolgenden Woche gibt es ein Begleitprogramm mit vier kostenpflichtigen Veranstaltungen, für die allerdings jeweils eine Anmeldung erforderlich ist. Bilderbuchkino wird am Mittwoch, 16. November, von 16 bis 18 Uhr geboten. Am Donnerstag, 17. November, ist die Geschichtenerzählerin Julia Krusch zu Gast und leitet von 15 bis 18 Uhr eine Fortbildung unter dem Titel "Ein bisschen Mut tut jedem gut … auch zum Erzählen". Sie richtet sich an Erzieherinnen, Pädagogen und weitere Interessierte. Kinder von sechs bis elf Jahren können am Freitag, 18. November, die "Lange Nacht des Lesens" von 18.30 bis 21 Uhr besuchen. Ein Tag für Paten mit ihren Patenkindern ist am Samstag, 19. November, von 9.30 bis 16 Uhr vorgesehen. Weitere Informationen zu diesen Veranstaltungen erhalten Interessierte unter der Telefonnummer 07300/9611-0 oder unter www.bildungszentrum-roggenburg.de im Internet.

Bilderbuchkino und eine Bastelaktion für die Kinder stehen auf dem Programm

Am Sonntag, 20. November, ist die Kinderbuchausstellung noch einmal von 11.30 bis 17 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet. Bereits um 10.30 Uhr wird in der Alten Darre ein Familiengottesdienst gefeiert, der musikalisch von der Jugendband Believe 2 begleitet wird. Bilderbuchkino und eine Bastelaktion für die Kinder steht um 14.30 Uhr auf dem Programm. Dafür arbeitet das Bildungszentrum mit der offenen Behindertenarbeit (OBA) des Kreisverbands Neu-Ulm des Bayerischen Roten Kreuzes zusammen. (AZ)