Mit Mini-Photovoltaik zum Klimaschutz: Roggenburg bezuschusst Balkonkraftwerke

Plus Nach Weißenhorner Vorbild will auch Roggenburg Bürger unterstützen, die Mini-Photovoltaik-Anlagen betreiben. Der Bürgermeister hofft auf einen Schneeballeffekt.

Zu diesem Thema hat Roggenburgs Bürgermeister Mathias Stölzl eine klare Meinung: "Auch wir haben den Auftrag, im Klimaschutz unterwegs zu sein." Und dafür möchte die Gemeinde ihren Beitrag leisten. Mit 100 Euro pro Haushalt will sie sogenannte "Balkonkraftwerke" fördern. "Das ist eine kleine Maßnahme, die niemandem wehtut", sagte das Gemeindeoberhaupt bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Dafür stehen nun zunächst einmal insgesamt 3000 Euro bereit. Der Beschluss fiel einstimmig.